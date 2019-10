Test della Personalità: chi noti per primo nell’immagine? Scopri cosa rivela di te

Quale personaggio vedi per primo nell’immagine del test? Ogni scelta rivela una caratteristica della personalità che non conoscevi. Scopri qual è la tua!

Test della personalità: funzionano davvero?

Tra i metodi utilizzati dagli studiosi della mente per identificare le caratteristiche appartenenti ai diversi profili di personalità, i più usati sono di sicuro i test proiettivi.

Questi test mostrano immagini in cui ogni individuo può essere istintivamente colpito da un particolare o da un disegno piuttosto che da altri e ciò avviene perché la nostra mente è stimolata da alcune tipologie di elementi che simboleggiano le parti più profonde della nostra personalità.

Ecco perché cimentarsi in questi test non è solo un gioco ma un modo di conoscersi più a fondo.

A quale profilo di personalità appartieni?

In questo test ti viene proposta un’immagine surreale, una specie di mondo sospeso in cui si vedono alcune persone dislocate in luoghi differenti.

Cerca di non pensare a nulla e scegli il personaggio che hai visto ad un primo impatto.

Mi raccomando, non barare: non ci sono scelte giuste o sbagliate!

– Profilo A: uomo che sale le scale

Se hai notato subito l’uomo che sale le scale, hai una personalità di tipo combattivo ed ottimista.

TI piace cercare di realizzare i tuoi sogni anche se all’inizio ti sembrano impossibili e sei costante.

Non hai il senso del pericolo e questo può portarti ad errori di valutazione anche nelle relazioni interpersonali o di lavoro.

A volte la tua determinazione sfocia in aggressività vera e propria soprattutto quando sei in competizione per qualcosa a cui tieni davvero.

– Profilo B: donna che cammina con il cane

Se la prima persona che hai visto è la donna con il cane sei una persona molto flessibile e che si adatta alle situazioni.

Questo è dato anche dalla tua grande capacità empatica verso gli altri: sai capire i sentimenti altrui senza essere giudicante e chi ti conosce fa affidamento su di te.

Sei tendenzialmente molto calmo e sai affrontare ogni situazione. Ami la stabilità e la casa, comprese le relazioni familiari nelle quali dai tutto te stesso-

– Profilo C: donna che dondola sull’altalena

Hai un temperamento che pare scostante e anaffettivo. Hai la tendenza a difenderti anche a priori e a nascondere cosa provi realmente. Preferisci non discutere mai e ciò ti porta però spesso ad adeguarti ad idee e relazioni che non ti convincono del tutto.

Questo reprimere la propria personalità può portarti a vivere la vita in maniera molto stressante e a volte a soffrire di disturbi di natura psicosomatica