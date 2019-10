A che ora sei nato? La risposta ti indica i lati nascosti del tuo carattere! Avresti mai pensato di essere così?

A che ora sei nato? Non ci crederai ma questo dettaglio svelerà dei lati nascosti del tuo carattere che mai avresti pensato di avere. Pronto ad affrontare questo facilissimo test della personalità?

Test della personalità con l’orario di nascita

Lo sapevi che l’orario di nascita è importantissimo per delineare gli aspetti del proprio carattere? Gli astrologi lo utilizzano non solo per delineare l’ascendente e la luna nel segno, ma anche per andare a completare un profilo che con il solo segno zodiacale risulterebbe incompleto e uguale alla massa.

Con questo test, molto facile e anche divertente, ti troverai a scoprire dei lati nascosti del tuo carattere che forse non pensavi di avere o nascondi – proprio per evitare di mostrarti completamente alle persone che ti stanno accanto.

Ogni persona è differente ma la fascia dell’orario di nascita è utilizzato, sin dai tempi antichi, per dare delle risposte in merito alla personalità di ogni singola persona.

Un test che possiamo fare per noi, oppure per il partner o ancora figli e amici – divertendosi a scoprire lati similari oppure differenti.

Test della personalità: A che ora sei nato?

Sei pronto? E’ un test molto facile ma altrettanto preciso e importante. Ora basterà sapere il tuo orario di nascita e scoprire quei lati nascosti del tuo carattere – che potranno essere positivi e anche un pochino negativi!

Ecco i risultati.

Sei nato da mezzanotte alle due del mattino?

Sei una persona che non ama correre dei rischi e la stabilità è il tuo obiettivo principale. La cosa più importante per te è portare avanti il senso del dovere, responsabilità e i valori familiari.

Un consiglio? Prova a lasciarti andare ogni tanto e pensare a te stesso!

Sei nato dalle due del mattino alle quattro del mattino?

La cosa che temi maggiormente è la solitudine e per questo motivo tendi a circondarti sempre di tantissime persone. Tutti ti apprezzano perché sei leale e sincero.

Un consiglio? Non vedere solo il buono nelle persone, fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio.

Sei nato dalle quattro del mattino alle sei del mattino?

Il controllo è la parola chiave della tua vita, vuoi gestire tutto e non deleghi mai nulla. L’impegno duraturo ti da sicurezza e ti fa sentire sereno in ogni ambito della tua vita – da quello professionale sino a quello sentimentale.

Un consiglio? Ogni tanto fai qualcosa di imprevedibile e delega qualcosa, ti sentirai più leggero!

Sei nato dalle sei del mattino alle otto del mattino?

Fantasia e creatività fanno parte della tua vita, ma sono talmente tante le idee che hai che a volte restano in un cassetto solo come bozze.

Ami l’allegria e tutto ciò che può renderti felice.

Un consiglio? Prova a portare a termine anche solo una delle tue idee.

Sei nato dalle otto del mattino alle dieci del mattino?

Sei una persona spirituale, solitaria e dotata di una grande saggezza. Ti senti calmo e ispirato solo quando puoi gestire la tua vita e non c’è caos intorno a te.

Un consiglio? Prova ad aprirti alle altre persone, magari scoprirai un lato di te ancora non emerso.

Sei nato dalle dieci del mattino a mezzogiorno?

Ottimista e di compagnia, forse un pochino pigro ma sempre pieno di tanto entusiasmo. Vivere con te è bellissimo e ci si diverte sempre un mondo.

Un consiglio? Non nascondere i momenti di tristezza, potrebbero un giorno tornare indietro come un boomerang.

Sei nato da mezzogiorno alle quattordici?

La tua vita è concentrata sul lavoro, sembra che per te non ci sia nulla di più appagante e importante. Sei ambizioso e ti poni degli obiettivi che porti sempre a termine.

Un consiglio? Divertiti, ogni tanto!

Sei nato dalla quattordici alle sedici?

Parola d’ordine libertà e avventura, come se la routine ti desse quel senso di inutilità e prigione. La tua compagna di viaggio è l’imprevedibilità.

Un consiglio? Non si può essere eterni Peter Pan

Sei nato dalle sedici alle diciotto?

Dinamico, energico e dotato di grande inventiva. La vita è breve e ogni minuto deve essere vissuto al meglio senza precluderti nulla. Le persone ti amano perché sanno che sai sempre dove andare e cosa fare.

Un consiglio? Non cambiare mai

Sei nato dalle diciotto alle venti?

Empatico, grande ascoltatore e consigliere. Un ottimo amico e compagno di vita che ti porta per mano verso la strada più corretta.

Non pensi quasi mai a te stesso e questo ogni tanto ti pesa.

Un consiglio? Ogni tanto fermati e pensa anche a fare del bene alla tua vita.

Sei nato dalle venti alle ventitre?

Una vita da palcoscenico, perché ami essere al centro dell’attenzione e tutti quelli che stanno intorno non sono altro che spettatori della tua vita.

Cerchi sempre chi possa farti brillare e i complimenti sono il tuo pane quotidiano.

Un consiglio? Ogni tanto guarda anche gli altri negli occhi.

Vuoi scoprire altri lati del tuo carattere? Prova con questo nuovo test che ti proponiamo: la risposta ti lascerà senza parole!