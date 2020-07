TEST psicologico: qual è il sedile che preferisci? Ecco cosa svela su di te

Hai tanto da scoprire sul tuo modo di essere, cose che neanche immagini. Questo semplice test ti rivela cose che non conosci.

La tipologia di test che vi proponiamo oggi differisce da quelli proposti in precedenza perché anziché considerare il linguaggio del nostro corpo (come il modo in cui abbracci la persona che ami) si propone l’obiettivo di analizzare le nostre abitudini quotidiane.

In questo caso anche la scelta del sedile può dire molto sul nostro modo di essere.

Su quale sedile preferisci sederti?

Osserva con attenzione la figura sopra proposta e immagina di dover entrare in auto. Scegli un posto in cui ti piacerebbe sederti e scopri di più sulla tua personalità. Di seguito, i profili corrispondenti:

Posto 1

Il posto numero 1 in figura corrisponde a quello della guida, questo significa che sei una persona testarda e determinata. Quando ti poni degli obiettivi prosegui dritto per la tua strada senza mai farti scoraggiare dagli ostacoli che incontri lungo il tuo percorso.

Posto 2

Se hai scelto il posto n.2, significa che sei una persona che si contraddistingue per il suo cuore e per la sua sensibilità. I tuoi amici non possono fare a meno di te perché sai sempre come dare loro giusti consigli.

Posto 3

Il posto n.3 è quello posizionato dietro l’autista, sei dunque una persona che indossa sempre un bellissimo sorriso. La tua energia e il tuo guardare sempre il bicchiere mezzo pieno mettono di buonumore. Non perdi mai la tua grinta e questo ti permette di trovare la soluzione giusta anche in situazioni difficili.

Posto 4

Se preferisci sederti al centro, ovvero al posto n.4, significa che sei una persona che non passa mai inosservata perché sei simpatica e ami stare in compagnia degli altri. In ambito lavorativo, hai grandi doti di leader che ti permettono di raggiungere brillantemente ogni risultato.

Posto 5

Il posto n.5 è quello seduto dietro al passeggero, questo significa che sei una persona che hai gradi doti organizzative e non prendi mai decisioni senza aver analizzato con attenzione ogni alternativa.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.