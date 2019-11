Test psicologico: il pianeta che più ti attrae rivela lo scopo che hai sulla Terra

Pronto a scoprire la tua missione segreta sulla terra? Scegli il pianeta che più ti attrae e corri a leggere il tuo profilo

Si dice che i pianeti influenzino significativamente la nostra vita e la la nostra personalità. Il pianeta da cui sei maggiormente attratto può rivelare molto su di noi e sulla nostra missione terrena.

Pronti a scoprirlo? Scegli il pianeta che ti attrae di più nell’immagine e corri a scoprire il tuo profilo.

1 – Giove

Se il pianeta che ti attrae di più è il ‘gigante dei pianeti’ Giove, sei una persona dall’indole generosa ed espansiva. Quando ti leghi ad una persona, lo fai con tutto te stesso, ti doni completamente a questa.

La tua missione sulla terra? Quella di migliorare la vita delle altre persone che siano familiari, amici o conoscenti. Fai attenzione a chi cercherà di abusare della tua bontà facendosi sentire in colpa o inadeguato, quello sarà il momento giusto per dare un taglio.

In te arde l’anima di Giove, un vero dono per l’umanità.

2 – Marte

Se ad attrarti maggiormente è il quarto pianeta del sistema Solare, Marte, sei una persona impetuosa, passionale, dominante e profondamente determinata. La vera essenza della tua anima, arde come un eterno fuoco.

La tua missione? Sei capace di grandi cose, e devi sfruttare il tuo ardore per far si che accadono, per te stesso e per gli altri. Hai un grande dono in te, il potere di cambiare le cose nella tua vita e in quella degli altri.

Se non riesci a riconoscerti in questo profilo è perchè non credi fermamente in te stesso. Lasciati guidare, oh anima di Marte, dalla fiamma che arde dentro di te e lascia che ti guidi e consumi.

3 – Mercurio

Se ad attrarti particolarmente è il pianeta più vicino al Sole, Mercurio, sei una persona fortemente intuitiva, un intuito raro che ti permette di fare grandi cose.

Sei l’anima eletta dagli Dei, e quella che ti aspetta è una vita fatta di abbondanza in tutte le sue dimensioni, spirituale e materiale. La tua missione sulla terra è quella di offrirti agli altri, e sfrutta le tue capacità innate in missioni di solidarietà e di pace.

4 – Nettuno

Se hai scelto Nettuno, il pianeta più lontano dal Sole, sei una perla rara dell’Universo. Profondamente intuitivo e spirituale hai un animo particolare, che non tutti sono in grado di gestire al primo colpo, per questo la gente spesso ti considera come ‘fuori dal comune’.

La tua missione sulla terra è quella di guidare gli altri con le tue idee, pensieri, parole e azioni concrete, sei un vero Leader. Sei d’ispirazione per molti e custodisci in te il sapere, un sapere che ti servirà ad aprire le menti di chi ti circonda e indirizzarli verso la strada giusta.

5 – Saturno

Se ad attrarti è Saturno noto per i suoi anelli di ghiaccio e roccia, sei una persona dal dono molto speciale.

Profondamente empatica e altruista, la cui missione sulla terra è quella di facilitare le relazioni tra le persone,aiutarle nel far emergere le loro peculiarità e pregi. Tiri fuori il meglio dagli altri.

Come il vento di Saturno che può soffiare fino a 1800 Km/h puoi spazzare via ciò che costruisci con chi ti ferisce e fa il doppio gioco, dimostrandosi altamente egoista e truffaldino.

6 – Venere

Se infine la tua anima tende a Venere il pianeta della bellezza e dell’amore, sei una persona estremamente romantica e creativa. Hai tanto amore da donare in questo mondo e chi ha la fortuna di averti accanto sa che può contare su di te e sul tuo prezioso sostegno, che sia la famiglia o un amico.

La tua vera missione è quella di creare, tante quante sono le sfaccettature della creatività. Creazioni capaci di portare una ventata di benessere nella vita degli altri.