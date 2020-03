Conosci la qualità che più ti fa apprezzare dalle persone che ti circondano? Se vuoi stupirti prova questo rilassante test dei mandala, non te ne pentirai!

Conosci i mandala? Questi bellissimi disegni possono svelarti grandi verità sulla tua personalità, perciò non perdere tempo e fai il test che ti proponiamo!

Il test dei mandala che sta diventando virale

L’interesse per la psicologia non riguarda solo chi ha intrapreso degli studi in quell’ambito ma è stimolante per tutti scoprire qualche curiosità in più sul nostro inconscio.

Cosa c’è di meglio dunque che utilizzare un test psicologico che è in grado, senza voler essere una diagnosi medica lo ricordiamo, di aprire una finestra sul nostro inconscio.

Quale mandala scegli?

Tutti i mandala che vedi nell’immagine sono belli e rilassanti ma tu devi sceglierne soltanto uno. Il tuo preferito ti dirà la tua qualità più bella!

1- Tenerezza

La tua qualità più bella e che tutti amano di te è la dolcezza. Non ti arrabbi mai ma riesci a far sentire amato chiunque. Non ti piace la violenza e cerchi sempre di affrontare i problemi con serenità.

2- Saggezza

Sei una persona saggia e sempre calma. Hai sempre la parola giusta per calmare gli animi. Non ti piacciono i conflitti e realizzi tuoi progetti senza importi ma con l’arte della parola.

3- Gioia

Sei una persona sempre ottimista ed allegra. La tua allegria è contagiosa e riesce a tirare su chi sta soffrendo. Le persone ti cercano come amico e compagno di avventure.

4- Compassione

La bontà d’animo e la tua generosità affascinano tutti quelli che ti conoscono. Sai accogliere nella tua vita chiunque abbia bisogno di aiuto e sai trovare sempre il modo di risollevare gli animi.

5- Spontaneità

Quello che colpisce di te è la tua semplicità. Riesci ad essere a tuo agio in ogni situazione e con tutte le persone. Agisci sempre come ti suggerisce il tuo istinto e non giudichi gli altri.

6- Libertà

Sei uno spirito libero, indipendente e sicuro di te. Non ami avere chi ti dica cosa fare e vuoi gestire la tua vita a modo tuo. Le persone amano il tuo spirito ribelle e sicuro di sé.

7- Ispirazione

Sei una persona intuitiva e che appare sempre ispirata da una verità superiore. Riesci allo stesso modo ad ispirare anche le altre persone con le tue parole ed i tuoi comportamenti “illuminanti”.

8- Piacere

Ami piacere ed essere ammirato da tutti. La bellezza in tutte le cose per te è la caratteristica più importante, ma non solo bellezza esteriore. Ami anche la bellezza dell’anima.

Ti sei ritrovato nel profilo del test? Se vuoi lasciaci un messaggio e torna a provare altri test interessanti!