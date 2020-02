TEST: Cosa vedi nell’immagine? Rivela la vera natura della tua anima

La tua vera natura spesso è celata in fondo al tuo subconscio, se vuoi conoscere la verità fai subito questo test psicologico.

Il test psicologico proiettivo può aiutarti a comprendere meglio come sei davvero. Tutto quello che dovrai fare è osservare bene l’immagine proposta. Allora cosa aspetti?

Il test psicologico proiettivo cos’è e cosa svela

I test psicologici sono spesso utilizzati sia da professionisti che studiano la mente umana sia da appassionati curiosi di imparare nuove cose.

Ovviamente per un utilizzo che abbia una validità scientifica come per diagnosticare dei particolari disturbi mente necessita rivolgersi a dei professionisti medici che sappiano leggere bene il risultato del test.

Nel nostro articolo invece non abbiamo pretese scientifiche ma solo proporti come “gioco” questa immagine e chiederti cosa ci vedi.

Potrai forse avere la fortuna di imparare una curiosità su te stesso.

Quale immagine riesci a vedere per prima?

1- La Faccia

Sei una persona sognatrice e romantica. Vuoi sempre conoscere l’interiorità delle persone e hai una grande empatia istintiva.

Sei premurosa con gli altri e riesci sempre a fare amicizia facilmente. Le persone ti considerano un buon confidente e per questo ti cercano per ricevere consigli e pensieri positivi.

2- La Donna e l’Uomo

Sei una persona energica e spesso iperattiva. Hai sempre la mente occupata da mille interessi e ti butti con gioia in nuovi progetti. Hai una grande forza interiore ma se non trovi il modo di rilassarti rischi di esserne fagocitato, prova con la meditazione o lo yoga.

3- La Figura umana sdraiata

Sei una persona creativa e molto intelligente. Ami imparare nuove cose e adori viaggiare in luoghi che non conosci. Allo stesso modo sei affascinato dalle nuove persone ma allo stesso tempo a volte tu chiudi in te stesso e preferisci stare solo. Devi imparare a tenere a bada la tua testardaggine e a dare più fiducia.

Ti è piaciuto il test psicologico? Puoi lasciarci un commento e scoprire altri segreti della tua personalità!