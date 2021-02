TEST: Cosa noti per primo? Rivela il tuo grado di intelligenza visiva

Non è facile capirsi. Con questo test sicuramente capirai qualcosa più di te. Ti basterà guardare un attimo l’immagine e dire immediatamente cosa vedi per scoprire quanto sei attento e intelligente.

Ci sono tanti test sul web ma alcuni sanno scavare a fondo e far emergere diverse sfaccettature della nostra personalità e del nostro intelletto.



Alcuni modi di fare e di agire possono essere analizzati attraverso queste illusioni ottiche che possono rivelarci più di quello che crediamo.

Test della personalità, cosa hai notato nella figura?

Il test non si propone di fare alcuna diagnosi psicologica, ma sicuramente vi aiuta a riflettere sul modo che avete di vedere la vita. Qual è il primo elemento che avete notato nella figura? Siete delle persone curiose e intelligenti? Dipende tutto da cosa vi è saltato subito all’occhio.

La libellula: hai visto prima la libellula? Vuol dire che hai un equilibrio interiore invidiabile. Ma sei dotato anche di una spiccata sensibilità che ti porta spesso a sacrificarti per gli altri. Molto spesso non sei ricompensato e la delusione è inevitabile.

Il pesce: non ti scappa nulla. Focalizzi l’attenzione anche sui dettagli meno rilevanti. Hai un talento: ti immedesimi con facilità nelle vite e nei dolori altrui. È questo che ti consente di amare senza freni. Chi ti fa del male però deve stare attento: puoi vendicarti se necessario e non hai bisogno di grandi armi, vi bastano delle semplici parole.

Lo scarafaggio: sei una persona che tende alla perfezione. Sei però piuttosto puntiglioso e spesso questa tua caratteristica ti rende agli occhi degli altri antipatico.

La pozza d’acqua: non ti tiri mai indietro quando c’è da dimostrare il tuo talento. Ami le sfide: la competizione ti fa sentire vivo. Non è necessario primeggiare, ma divertirsi. Hai dei solidi ideali che tendi a rispettare portando avanti sempre e lasciando che chi ti critica muoia dentro di invidia.

L’occhio: hai una creatività e un’intelligenza che non si trovano in chiunque. È la curiosità in tutto ciò che ti circonda che ti permettere di affrontare la vita con entusiasmo in tutte le sue sfide.

Sei socievole e piacevole e per questo che le persone sono attratte da te. Ma la curiosità che ti ispira può provocarti anche facilmente una forte noia. Cercate però di non dare nulla per scontate e accontentatevi della felicità dell’oggi piuttosto che immaginare sempre quella di domani.