TEST: qual è la lunghezza del tuo collo? Svela che tipo di persona sei

Dettagli della personalità possono venire fuori anche da particolari estetici. Com’è il tuo collo? Cosa svela su di te

Ci sono molti indizi nascosti sulla nostra personalità nei nostri corpi. Possono rivelare il tipo di persona con cui siamo in una relazione, il tipo di partner che vogliamo e dettagli molto più interessanti su di noi.

Ad esempio, la forma del tuo pollice può rivelare dettagli interessanti sulla tua personalità che non conoscevi o il modo in cui ti siedi rivela se sei spensierato o serio.

Lo stesso vale anche per il collo. Ecco cosa rivela la lunghezza di questa parte del corpo della tua personalità.

1. Collo corto

Le persone con il collo corto sono leali e sincere. Credi nel sostenere i tuoi amici, nel bene e nel male. Sei una persona premurosa che si impegna in relazioni a lungo termine. Sei come una roccia per il tuo partner, la tua famiglia e gli altri cari. Tuttavia, questo può significare che essere lì per gli altri ti impedisce di esserci completamente per te stesso.

Probabilmente sei uno dei primi ad aiutare la tua comunità, ma essere costantemente impegnato ha il suo svantaggio.

Puoi trarre beneficio dalla cura per te stesso più di chiunque altro. Imparare a dedicare a te stesso tutto il tempo che dedichi agli altri ti porterà felicità.

2. Collo medio

Se hai un collo di media lunghezza, sei una persona a cui piace mantenere l’equilibrio.

Apprezzi la pace e l’armonia sopra ogni altra cosa. Potresti trovarti come mediatore in situazioni difficili, il che ti rende bravo a gestire le situazioni di conflitto.

Semplicemente perché sono necessari interventi difficili quando si vuole mantenere la pace. Anche con il tuo partner, preferisci evitare di entrare in discussioni intense se non sono produttive.

Potresti essere il tipo di persona che vorrebbe far sapere all’altro quando hai bisogno di una pausa da qualcosa che ti sta stressando. Sai come chiedere aiuto, ma non sempre. È possibile che, di tanto in tanto, ti senti oppresso dai problemi degli altri e non sei sicuro di come “risolverli”.

Imparare ad accettare che non devi risolvere i problemi altrui, sempre e comunque, ti aiuterà a essere più gentile con te stesso.

3. Collo lungo

Il tuo collo lungo può essere indicativo di una personalità che dice: “Sono in grado di prendermi cura di me stesso”. Sei una persona indipendente che non si rivolge agli altri per risolvere i tuoi problemi. Sei anche un po’ un lupo solitario, che non apprezza un grande gruppo di persone intorno a sé.

È possibile che tu abbia solo pochi amici ma buoni che ti capiscono. Nelle tue relazioni, ti aspetti la libertà dal tuo partner e ricambi ugualmente. Potresti essere bravo a stabilire dei limiti con il tuo partner e fargli conoscere le tue aspettative. Tuttavia, è possibile che di tanto in tanto sembri scostante.

Chi non ti conosce potrebbe pensare a te come una persona scortese ma, in realtà, sei solo riservato. Essere più aperti alle persone e alle opportunità ti aiuterà a superare questa parte.