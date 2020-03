TEST: il ciondolo che più ti piace svela il dono speciale che non sai di avere

Test personalità: scegli il ciondolo che attira la tua attenzione e scopri cosa ti rende così affascinante, dai non perdere altro tempo, inizia ora!

Le donne amano impreziosire i loro gioielli con ciondoli che al meglio rappresentano il loro modo di essere. Questo semplice test ti permette di capire, in base a quello scelto nell’immagine sopra proposta, cosa ti rende unica e speciale agli occhi degli altri. Non perdere altro tempo, scopri cosa dice su di te!

Test personalità: scegli il ciondolo che ti piace

Hai un minuto di tempo? Bene, guarda attentamente l’immagine e scegli il ciondolo che cattura la tua attenzione, qui di seguito troverai le soluzioni.

Primo ciondolo

Sei hai scelto il primo pendente, significa che sei una persona che ama i vecchi tempi, e dunque i gioielli del passato. Credi che le collezioni di qualche anno fa siano davvero affascinanti e raffinate. Hai uno stile unico che si allontana molto da quelle della attuali teenager ma brilli per la tua originalità.

Secondo ciondolo

Se hai scelto il secondo pendente, significa che sei una persona semplice e moderata. Nella vita, sei una donna che realizza con grande determinazione quanto programmato e pensi che i gioielli semplici siano sempre vincenti! Insomma, hai proprio buon gusto.

Terzo ciondolo

Sei hai scelto il terzo pendente, significa che sei una donna misteriosa. Ami i gioielli in argento e ore, ma non ti dispiacciano quelli semplici, che sono anch’essi in grado di catturare l’attenzione di chi ti è accanto. Il tuo ‘lato oscuro’ ti rende estremamente affascinante.

Quarto ciondolo

Sei hai scelto il quarto pendente, significa che sei una donna che ama la libertà. Sei una sognatrice e metti tutta te stessa per realizzare gli obiettivi prefissati. La tua creatività ti fa brillare!

Quinto ciondolo

Sei hai scelto il quinto pendente, significa che sei una vera regina dello stile. Il giallo ti dona ed è perfetto per il tuo outfit di colore scuro. Questo cattura l’attenzione prima sul gioiello ed ovviamente anche su di te!

Sesto ciondolo

Sei hai scelto l’ultimo ciondolo, sei una donna che ama fare esperienze nuove. Hai un gusto molto particolari e spiccano sempre ovunque tu vada. Sei una donna intelligente e piene di idee innovative.