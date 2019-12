Test della personalità: la pettinatura che preferisci svela come affronti la vita

Come acconci solitamente i tuoi capelli? Con questo test potrai scoprire il lato nascosto della tua personalità. Corri a leggere il tuo risultato

I capelli, più in generale l’acconciatura, rappresentano per uomini e donne il bigliettino da visita. Sapevi che il modo in cui li acconciamo possono raccontare molto della nostra personalità?

Non ci credi? Allora prova questo test. Guarda l’immagine e scegli la pettinatura che solitamente utilizzi per acconciare i capelli. Fatto? Ora corri a scoprire il tuo profilo:

1 – Capelli sciolti

Se generalmente lasci i capelli liberi e sciolti sei una persona estremamente dinamica, energetica e determinata nel raggiungimento dei tuoi obbiettivi.

Sei inoltre estremamente sensibile ed empatica, ciò nonostante ami quei momenti di solitudine necessari per confrontarti con te stesso.

2 – Capelli raccolti in uno chignon

Se raccogli invece i tuoi capelli in uno chignon, sei una persona estremamente creativa e romantica. Hai la testa decisamente dura e sei ambizioso, nulla ti ferma dinanzi alle difficoltà se la destinazione è il raggiungimento dei tuoi obbiettivi.

Sei intuitivo, e ami stare al centro dell’attenzione. I tuoi amici ti considerano un ottimo leader. Infine sei passionale nelle relazioni.

3 – Capelli intrecciati

Se invece ami raccogliere i capelli in una lunga treccia, sei una persona estremamente generosa, che metti dinanzi ai tuoi bisogni quelli degli altri.

Ami l’amore e credi nel compagno perfetto. Sei un ottimo amico e corri in aiuto senza esitare, se vedi qualcuno in difficoltà.

4 – Capelli raccolti in una coda di cavallo

Infine se ami legare i tuoi capelli, in una coda di cavallo, sei una persona che mira alla perfezione, serietà è il tuo secondo nome.

Non ti lasci travolgere dalle emozioni, soprattutto in ambito lavorativo. Sei metodico e programmatore, soprattutto delle tue giornate, infatti odi le sorprese e essere preso alla sprovvista.