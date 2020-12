Quanti cani vedi? Il Test che svela qual è la tua età cerebrale

Siete curiosi di sapere la vostra età mentale semplicemente osservando questa immagine: quanti cani vedi? Cosa rivela su di te.

In rete, ci sono tanti test interessanti, che mettono alla prova le nostre capacità cognitive e di ragionamento. Altri, invece, che ci possono rivelare qualche dettaglio interessante sulla nostra personalità.

Quello che vi proponiamo di effettuare oggi è un test nel quale, quello che vi si chiede, è di osservare una immagine raffigurante dei cani e capire quanti animali a quattro zampe si scorgono all’interno della stessa raffigurazione.

In questo modo, potrete capire che età mentale avete, a prescindere da quella anagrafica reale. Siete pronti? Non vi resta che tentare…

Test dell’età mentale: quanti cani vedi?

Per iniziare questo test – che ci rivela l’età mentale, che può essere diversa da quella anagrafica – non dovete fare nient’altro che osservare l’immagine che vi proponiamo in questo articolo e capire quanti cani scorgete in essa.

È un test molto semplice, che ci permette, però, di comprendere se la nostra età mentale corrisponda a quella anagrafica e se mentalmente siamo più giovani rispetto agli anni che portiamo – di norma – sul groppone.

Avete osservato per bene? Se siete pronti, allora, leggete le risposte seguenti, al fine di scoprire i risultati della vostra osservazione. Quanti cani vedete, dunque?

Quanti cani vedi nell’immagine? Ecco le soluzioni

Se avete visto 4 cani, la vostra età mentale si aggira intorno ai 20_25 anni. Non vi piacciono gli ambienti confusionari, avete un inodore artistica e siete portati a vedere gli eventi e le cose sempre da una nuova prospettiva.

Se, invece, avete visto 5 cani, siete delle persone che amano la tranquillità e stanno lontane dalle questioni complicate. Pertanto, la vostra età mentale si aggira trai i 25 e i 30 anni.

Nella foto avete scorto 6 cani? La vostra età mentale si aggira tra i 30 e i 40 anni. Siete delle persone su cui molti contano, poiché ispirate fiducia.

Infine, se ne avete visti 7, mentalmente avete tra i 10 e i 20 anni. Il vostro fanciullino interno non si è mai spento e siete molto gentili e di animo semplice.