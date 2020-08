TEST: Hai una vita sentimentale tormentata? Ciò che vedi svela qual è il tuo problema

Test dell’amore: Hai problemi di cuore? Quello che vedi rivela le origini delle incomprensioni con il tuo partner

Il noto comico napoletano, Massimo Troisi, diceva: “L’amore è quella cosa che tu sei da una parte, lui dall’altra, e gli sconosciuti si accorgono che vi amate. Chest’è.” Ma come in ogni coppia non mancano mai delle piccole incomprensioni.

Vuoi scoprire l’origine dei problemi di cuore? Continua a leggere.

Test dell’amore: i problemi di cuore

L’amore è il motore del mondo. L’amore per la persona con cui si condivide la quotidianità può essere minato dalle piccole incomprensioni. Per evitare che queste possano allontanarci dal partner è importante riflettere sull’origine di dubbi e paure e parlarne con la persone che ci è accanto per superare insieme ogni momento.

Questo semplice test, senza alcuna valenza scientifica, si propone lo scopo di far riflettere l’osservatore e fargli capire un po’ più di se stesso in relazione ad una problematica amorosa. Dunque, qual è la prima cosa che ha catturato la tua attenzione nell’immagine in evidenza? Le possibili risposte sono due: un roditore e il profilo di un uomo. La cosa importante è rispondere d’istinto, senza pensarci troppo. Di seguito, i profili corrispondenti:

Il roditore

Se la prima cosa che hai notato è la figura di un roditore, significa che sei una persona insicura e poni poca fiducia negli altri. I problemi d’amore possono sorgere proprio per questo motivo: la gelosia e il tuo continuo bisogno di certezze potrebbero allontanare il partner.

Il consiglio è quello di lasciarsi il passato alle spalle e godersi, senza troppe preoccupazioni, la storia d’amore.

Il profilo di un uomo

Se la tua attenzione è stata catturata dal profilo di un uomo, significa che una persona indipendente e fai fatica a mettere al primo posto l’amore. Ma è importante dare le giuste attenzione alla persona che ci è accanto per evitare conflitti e incomprensioni.

Un consiglio? Prova ad essere meno permaloso e lasciati travolgere dalla forza dell’amore.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.