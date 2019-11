Test alchemico: il simbolo che scegli rivela il desiderio che covi nell’anima

Se vuoi scoprire quale è il desiderio più profondo che grida la tua anima vuole comunicare al mondo prova a fare questo test alchemico!

Un test può essere di molti tipi, quello che ti proponiamo è alchemico perché ti indica le profondità più vere e magiche della tua personalità. Lasciati guidare dal tuo spirito e scegli il simbolo che più ti attrae.

Test alchemico di personalità

L’alchimia era una disciplina a metà tra l’esoterismo e la scienza che nell’antichità teorizzò lo studio delle regole che regolano l’universo. Attraverso la conoscenza profonda degli elementi fisici si voleva cercare la chiave di conoscenza anche dell‘animo umano e divino.

Ecco perché la simbologia nell’alchimia è molto importante ed alcuni simboli possono essere usati per test come quello che ti proponiamo che ti svelerà cosa si cela nel profondo del tuo animo.

Quale simbolo ti attrae di più?

Osserva con molta attenzione e mente sgombra dai pensieri quotidiani l’immagine che abbiamo inserito ad inizio pagina.

Scegli istintivamente il simbolo alchemico che più ti piace e scopri che messaggio dalla tua anima ti vuole svelare.

1- Leone

Se hai scelto questo simbolo nella vita ti sei impegnato molto per ottenere i tuoi successi, lottando per i tuoi sogni. Adesso però ti senti in gabbia e vorresti poter esprimere quello che sei davvero senza dover dimostrare nulla a nessuno.

2- Clessidra

Se il simbolo che ti ha colpito è la clessidra sei costantemente legato al tempo che scorre. Vivi nei ricordi e rimugini sulle cose passate. Temi il tempo che passa, la vecchiaia e il desiderio della tua anima sarebbe accettare i cambiamenti senza drammi e vedendoli come evoluzioni non peggioramenti.

3- Luna

La Luna simboleggi all’emotività e ti comunica che in questo momento stai vivendo dentro di te delle forti emozioni che non ti danno pace. Possono essere sentimenti d’amore, rabbi, gelosia ecc ma quello che ti serve è riuscire a riequilibrarle e a gestirle per non esserne soffocato-

4- Chiave

Se haiscelto la chiave nel profondo della tua anima c’è la volontà di arrivare alla verità delle cose. Vorresti capire quale è il tuo destino e la strada guesta per te perché ancora non hai trovato una dimensione che ti dia tranquillità. Vorresti assaporare un po’ di solitudine per pensare a te.

3- Mano

La mano con l’occhio egizio svela che ti senti attaccato e criticato dagli altri e vorresti invece poterti fidare di qualcuno che ti protegga e ti indichi la via giusta da percorrere. Sei molto sensibile e generoso ma sei facilmente deluso dal comportamento delle altre persone.

