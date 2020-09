TEST dell’albero di Karl Koch: come affronti le difficoltà? Scopri le tue mancanze

TEST dell’albero di Karl Koch: come affronti le difficoltà? Scopri le tue...

Grazie al test dell’albero di Karl Koch potrai scoprire come ti rapporti alle difficoltà e cosa ti manca per superarle.

Il test psicologico dell’albero di Karl Koch di solito viene posto all’attenzione dei più piccoli ma può essere utile anche per gli adulti.

E’ sempre più frequente leggere in rete test che si propongono lo scopo di fare luce sui tratti distintivi della nostra personalità in chiave divertente.

Pur non avendo alcuna valenza scientifica possono aiutare a scoprire importanti peculiarità della nostra sfera emotiva.

Come funziona il test psicologico dell’albero di Karl Koch

Negli anni ’50, lo psicologo Charles Koch ha realizzato un test molto semplice che, di solito, è posto all’attenzione dei più piccoli data la facilità di esecuzione.

La prima cosa da fare è munirsi di un foglio bianco e disegnare due alberi con diversi colori e scegliere quello che cattura in modo immediato la tua attenzione.

La cosa importante è analizzare i dettagli relativi alla realizzazione del disegno che sono utili per far luce sui tratti distintivi del nostro carattere e soprattutto sulla nostra sfera emotiva. Di seguito, i profili corrispondenti:

Albero senza il terreno o radici

Se si disegna un albero senza terreno o radici sottostati può rivelare che ci sono alcune cose che vi rendono vulnerabili e minacciano la vostra a stabilità emotiva. La cosa migliore da fare è liberarsi dai cattivi pensieri e godersi ogni momento della vita quotidiana.

Albero con radici grandi

Le radici grandi può rivelare il bisogno di staccare la spinta dalla vita quotidiana e prendere una boccata d’aria. Una persona che necessita di liberarsi dallo stress e dalle preoccupazioni.

Albero dal tronco sottile

Se si disegna un albero dal tronco sottile, si tratta di persone che si contraddistinguono per la loro sensibilità. Quando si trovano davanti a situazioni ‘difficili‘ rischiano di perdere il controllo in quanto prendono sempre le decisioni col cuore e mai con la testa. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra mente e cuore.

Albero tronco largo

Il tronco largo può indicare una emotività e impulsività troppo sviluppate che compromettono il giudizio nell’assunzione di decisioni importanti. La cosa migliore da fare è lasciarsi guidare dalle sensazioni avendo però chiara la strada che si intende intraprendere.

Albero con tronco con linee rette

Siamo di fronte a persone razionali ed estremamente precise. Cercano la perfezione in ogni cosa e sono pronte a dimostrare il loro valore.

Albero con tronco con linee ondulate

In questo caso, siamo difronte a persone che non passano inosservate per la loro allegria e sorriso. Guardano sempre il mondo con ottimismo.

Chioma dell’albero ristretta

Analizzare come viene disegnata la chioma è importante per scoprire come ciascuno di noi approccia con il mondo esterno. Se questa è ristretta e piccola significa che guardiamo il mondo che ci circonda senza la giusta maturità.

Chioma dell’albero grande

Se si è soliti disegnare una chioma grande, questo può significare che si tratta di una persona piena di se, ma dotata di grande curiosità ed immaginazione.

Chioma a spirale

Disegnare una chioma a spirale denota una persona che ama fare nuove amicizie ed interagire con la gente.

Chioma con foglie

Si tratta di una persona vivace che non passa mai inosservata per la sua simpatia e per la sua energia. Se, infine, sono disegnati dei frutti implica la necessità di realizzare i nostri sogni.