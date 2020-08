TEST: Quale abito da sposa indosseresti? Svela dove incontrerai la tua anima gemella

Hai sempre sognato un bellissimo abito da sposa? Questo test potrebbe aiutarti a scoprire dove incontrerai la tua dolce metà.

Ci sono molti modi inaspettati per imbattersi nella tua anima gemella, quindi assicurati di non escludere nessuno di questi.

Scegli un abito da sposa e scopri dove incontrerai la tua anima gemella

Numero 1: il tuo condominio o quartiere

Non è mai una buona idea uscire con i coinquilini, ma le persone nella tua zona non sono così rischiose.

Se ti trovi in un gigantesco complesso, potresti incontrare la tua anima gemella a una festa o quando sei presentato da alcuni simpatici vicini.

È un po’ più impegnativo socializzare dopo l’università, quindi non essere timida nel parlare con le persone durante una passeggiata nel tuo quartiere quando sei in giro.

Numero 2: sui mezzi pubblici

Forse sarà la persona che legge un libro accanto a te, l’anima gentile che rinuncia al posto per una donna incinta. Forse non sei molto contenuta e ti sorprende durante un inaspettato sussulto in treno, per una frenata un po’ bruca. Un incontro in mobilità, dunque.

Numero 3: online

Il 23% delle persone che provano incontri online si ritrovano di fronte ai loro coniugi in uno di questi siti, quindi anche se lo stigma inutile continua a persistere, sempre più donne si affidano a questo mezzo di conoscenza.

Abito Numero 4

Forse sarà su un aereo, un treno o una barca. Magari in un resort o bar nella città di destinazione. Una vacanza romantica è all’orizzonte per te! È eccitante e ti chiederai se durerà. Non sarai in grado di evitare la tentazione… succederà in vacanza!

Abito Numero 5

Il lavoro e la scuola sono tra i posti migliori in cui trovare il coniuge e non è così sorprendente sapere che ciò accada.

Con una persona che fa parte della stessa cerchia professionale, inoltre, puoi anche discutere di argomenti comuni.

Abito Numero 6

A volte trascorriamo le nostre vite alla ricerca di qualcosa che ci è sempre stato vicino. O almeno così dice il proverbio.

Potresti aver incontrato questa persona attraverso alcuni amici in comune o come conoscente o è un tuo amico che spera possa diventare qualcosa di più per te. Tieni il cuore aperto perché la tua anima gemella potrebbe non essere troppo lontana.