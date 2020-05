TEST: cosa manca nella tua relazione? L’abito da sposa che preferisci svela la verità

Test personalità: scegli l’abito da sposa che più ti piace e scopri cosa ti manca nella tua relazione

Nessuna storia d’amore è perfetta ma è possibile trovare la giusta sintonia con il proprio partner in grado di renderti davvero felice. Se al contrario, c’è qualcosa che ti mette a disagio, è utile determinare esattamente ciò di cui hai bisogno in una relazione. Cosa aspetti? Inizia ora questo semplice test e scopri di più sulla tua storia. Se sei single, invece, potrai capire cosa cerchi nella persona che ti sarà accanto.

Scegli l’abito da sposa

Hai un minuto? Bene, osserva attentamente l’immagine sopra proposta e scegli l’abito da sposa che cattura la tua attenzione. Qual è quello che ti piace di più? Di seguito, i risultati:

1. La sposa con il bouquet

Se la tua attenzione è stata catturata dalla sposa con il bellissimo bouquet di fiori, significa che in una relazione hai bisogno di romanticismo e tanta passione. Se questo manca non ti sentirai mai pienamente felice e ti porterà a non vivere pienamente gli attimi della tua vita quotidiana.

2. La sposa fiduciosa

Se la tua attenzione è stata catturata dalla seconda sposa presente in figura, significa che hai bisogno di essere travolta da forti emozioni. Non ti piace la monotonia di coppia ma miri a trovare una persona che, come te, sia orientata sempre verso nuove esperienze e a godersi ogni momento.

3. La sposa con l’ombrello

Se la tua attenzione è stata catturata dall’ultima sposa, significa che sei una persona che in una storia d’amore hai necessariamente bisogno di tanti piccoli gesti che ti facciano capire quanto il tuo partner tenga a te. Cura e supporto incondizionato quando è il momento giusto.

N.B.: Queste valutazioni hanno un carattere di curiosità e intrattenimento.

