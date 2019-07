Terrorismo, allerta tra le compagnie aeree: Lufthansa e British Airways sospendono i voli per il Cairo

L’allerta terrorismo spinge due colossi delle compagnie aree a sospendere i voli per il Cairo. Ecco cosa sta succedendo

L’allerta terrorismo, con una svolta da parte delle compagnie aeree inaspettata e la sospensione di tutti i voli per il Cairo.

La decisione delle compagnie aree britanniche e tedesche

British Airways si ferma per sette giorni e ha deciso di non far volare alcun aereo diretto al Cairo. Una distruzione del business ma con una consapevolezza arrivata dopo l’allarme contro il trasporto aereo proprio verso la capitale egiziana.

Dopo alcuni minuti, l’avversaria Lufthansa ha deciso di allearsi alla compagnia aerea sospendendo i voli per un giorno, per poi decidere come procedere.

Una notizia che ha sopreso tutti i passeggeri, sopratutto l’ultimo volo di ieri sera che è stato cancellato poco prima del suo decollo non prenotabile se non dopo sette giorni.

Un portavoce della British Airways ha evidenziato che le comunicazioni sulla sicurezza vengono aggiornate costantemente, per questo motivo – nonostante il disagio – hanno optato per la sospensione a scopo precauzionale:

“la tutela dei passeggeri è la nostra priorità non faremmo mai volare un aereo se non al sicuro”

L’allerta terrorismo e le parole di Lufthansa

Il Mistero degli Esteri britannico durante la giornata di ieri ha aggiornato lo stato di sicurezza e le raccomandazioni, a tutti i viaggiatori in partenza per l’Egitto. A questa si è aggiunto un accresciuto rischio di terrorismo contro l’aviazione:

“con misure addizionali per i voli dall’egitto al regno unito”

Il portavoce di Lufthansa ha affermato di aver cancellato i voli per un giorno da Francoforte e Monaco. Per ora, i voli previsti oggi sono confermati ma tutto potrebbe cambiare.