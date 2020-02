Terribile incidente sulla A2: uomo travolto e ucciso da un tir a Cosenza

Incidente sulla A2 dove un uomo è stato travolto e ucciso da un tir. Ecco cosa è accaduto questa mattina presto a Cosenza.

Incidente sulla A2 terribile dopo che un uomo è stato travolto e ucciso da un tir mentre si trovava a bordo strada. Ecco la dinamica accertata sino ad ora.

Il terribile incidente sulla A2 di Cosenza

Questa mattina è stato registrato un terribile incidente sul tratto della Salerno – Reggio Calabria. Un uomo è stato travolto e ucciso da un tir, che viaggiava in direzione nord all’altezza di Rogliano nella provincia di Cosenza.

La dinamica del terribile incidente è ancora da accertare ma a quanto si evince dalle prime indiscrezioni dei media locali, sembra che la vittima si sia accostata a bordo della carreggiata e poi sceso.

L’autista del tir ha comunicato agli inquirenti che la vittima fosse già a terra quando è stata investita e che lui si sarebbe accorto del terribile incidente, solo dopo l’urto con la stessa: ma oramai era troppo tardi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, soccorritori del 118 e vigili del fuoco ma per la vittima non c’è stato nulla da fare se non confermarne il decesso.

L’Anas ha chiuso momentaneamente l’autostrada per permettere tutte le procedure necessarie.

Non è ancora stato divulgato il nome della vittima, ma dalle prime indiscrezioni era dipendente di una ditta di traslochi. Ora le indagini continuano per constatare le parole dell’automobilista del tir, verificare ulteriori testimonianze e vagliare l’esatta dinamica dell’incidente.

Nelle prossime ore ulteriori aggiornamenti sul tragico fatto.

In aggiornamento