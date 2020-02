Terremoto, la terra trema tra la Sicilia e la Calabria: paura e disagi

Scossa di terremoto tra la Sicilia e la Calabria con grande disagio e paura tra la popolazione. I primi aggiornamenti.

Una scossa di terremoto che ha interessato la parte tra la Sicilia e la Calabria, questa mattina alle ore 6.27.

Terremoto tra la Sicilia e la Calabria

Scossa magnitudo 3.7 questa mattina alle ore 6.27 registrata in mare al largo delle Isole Eolie. I rilevamenti che sono stati effettuati dalla INGV hanno evidenziato che sisma ha avuto una profondità di 229 chilometri come ipocentro.

L’epicentro è stato registrato a 53 chilometri da Messina e a 64 chilometri da Reggio Calabria. Nonostante la popolazione abbia sentito la scossa e i centralini dei Vigili del Fuoco siano stati contattati durante la prima mattinata di oggi, non si registrano danni a persone e/o cose.

Non solo, perché alle ore 5.52 una scossa di terremoto magnitudo 3 è stata registrata nel Golfo di Salerno, con epicentro a 16 chilometri da Castellabate. Anche in questo caso non ci sono danni a persone e/o cose.

Possibile aggiornamento nelle prossime ore.