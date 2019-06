Terremoto, forte scossa a Roma: paura tra i cittadini della città e provincia

Terremoto nella notte a Roma e provincia, spaventando i cittadini che hanno lanciato numerose segnalazioni. Ecco i dettagli

Roma e provincia interessate e investite dal terremoto, preoccupando i cittadini che non hanno avuto una bella buona notte.

Scossa di terremoto 3.7 Roma e provincia

Igv ha registrato una scossa pari a 3.7 alle 22.43 con epicentro a 3 chilometri dalla provincia di Roma – Colonna.

La profondità registrata è di nove chilometri e sono stati altri i comuni interessati alla scossa, come Zagarolo – Monte Compatri – San Cesareo e Gallicano nel Lazio.

Il sisma ha avuto un chiaro impatto anche sulla capitale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini dove però non si segnala alcun danno a cose o persone.

Panico e gente nelle strade di Roma

Una scossa che non ha lasciato indifferenti, come dalle parole del Sindaco di Colonna – Fausto Giuliani -:

“stiamo facendo molte verifiche, qualche edificio in centro sembra lesionato”

Evidenziando di come le persone si siano riversate per strada seppur non segnalando alcun danno fisico, ma solo tanta paura.

Stesso discorso anche nella Capitale – soprattutto nella zona est -, dove le persone sono scese in strada e hanno contattato il 112. La metro C ha subito una sospensione al fine di effettuare tutte le verifiche necessarie a funzionamento ed eventuali danni.

Nei Colli Albani la pericolosità è medio alta, con registrazione del sisma in maniera netta:

“famosa per i vulcani, qui l’attività sismica è frequente”

Ha evidenziato il sismologo Carlo Meletti a TgCom24.

Sono ancora all’opera le squadre della Protezione Civile regionale Lazio e dei comuni, per monitorare soprattutto i centri storici e valutare possibili danni.