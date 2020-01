Terremoto, scossa a Cuneo e provincia: paura tra i residenti

Scossa di terremoto nella provincia di Cuneo questa mattina presto. Paura tra la popolazione: ecco cosa è accaduto

Scossa di terremoto al mattino presto nella provincia di Cuneo con allarme tra i residenti. Ecco i dettagli.

La terra trema nella provincia di Cuneo

Oggi 19 gennaio 2020 alle ore 6.22 la Ingv ha segnalato una scossa magnitudo 3.1 a Neive in provincia di Cuneo. La profondità è pari a 12 Km.

Per quanto riguarda la scossa di 3.1 su scala Richter viene considerato un evento “leggero” descritto come:

“spesso avvertito ma non generalmente causa di danni”

Ad ora non risultano esserci danni a persone e/o cose, anche se i centralini dei Vigili del Fuoco sono stati contattati per chiedere informazioni sullo stato delle cose e per avere ulteriori informazioni.

Nelle prossime ore ci potranno essere aggiornamenti su eventuali scosse di assestamento o eventuale chiusura scuola per sicurezza, nella mattinata di domani.

In aggiornamento