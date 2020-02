Terremoto, la terra trema a Potenza nella notte: paura tra la popolazione

Scossa di terremoto a Potenza nella notte e grande paura tra la popolazione. Ecco cosa è accaduto

Una scossa di terremoto nella notte di Potenza che ha allarmato i cittadini.

La terra trema a Potenza

Questa notte la popolazione di Potenza è stata svegliata da una scossa magnitudo 2.6, come segnalato dalla Ingv. Secondo quanto riportato l’epicentro è stato registrato a 3 chilometri da Potenza e la profondità è di 9 chilometri.

Presi d’assalto i centralini dei Vigili del Fuoco: i cittadini volevano avere informazioni in merito alla scossa. Per ora non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma sono in corso i controlli da parte della Protezione Civile.

Non ci sono state – per ora – scosse di assestamento.

Nelle scorse ore il sisma di Catanzaro ha portato alla chiusura delle scuole in tutta l’area che va da Albi sino a Crotone. C’è stata grande apprensione tra la popolazione che non aveva mai avvertito una scossa di tale entità.

Terremoto in Argentina scossa 5.2

La terra questa notte ha tremato anche in Argentina ed è stata registrata una scossa magnitudo 5.2 vicino a San Antonio de los Cobres.

In aggiornamento