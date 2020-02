Terremoto magnitudo 5.7, morti e feriti: panico tra Iran e Turchia

Terremoto al confine tra Iran e Turchia con segnalazione di tantissimi morti e feriti. Ecco i primi aggiornamenti.

Terremoto magnitudo 5.7 tra Iraq e Turchia con un bilancio dei morti che sta salendo ora dopo ora.

Terremoto: morti bambini e tantissimi feriti

Tanti morti e feriti per la scossa magnitudo 5.7 della scala Richter che ha travolto oggi 23 febbraio l’Iran al confine con la Turchia. Il bilancio dei morti e feriti sta salendo minuto per minuto: quanto certo sino adesso è che le vittime sembrano essere 7 di cui 4 bambini.

L’Istituto Geografico Usa ha registrato l’epicentro a 25 km verso Sud dalla città turca di Saray con profondità di circa 6,4 chilometri.

Tra le vittime registrate in Turchia per ora si parla di 4 bambini e 3 adulti che sono i morti accertati, con un bilancio che potrebbe salire nelle prossime ore. Il drammatico epilogo è avvenuto a seguito del crollo di alcune case.

Secondo i media locali sarebbero 1066 gli edifici crollati e 5 i feriti accertati. Il Ministro Soylo ha rilasciato una dichiarazione non solo per confermare il numero di morti e feriti ma anche per evidenziare che i soccorritori continuano a scavare, essendoci tantissimi dispersi che si teme siano sotto le macerie.

Secondo la Tv Turca Trt ci sono 43 villaggi colpiti in Turchia mentre in Iran si sono registrati 25 feriti ma non gravi.

Notizia in aggiornamento