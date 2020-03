Terremoto, le Marche tremano nella notte: paura nella provincia di Macerata

Paura per il terremoto che ha colpito nuovamente le Marche con una scossa che ha portato la popolazione indietro nel tempo. Ecco i dettagli.

Di nuovo paura nelle Marche per la scossa di Terremoto che ha investito la provincia di Macerata.

Scossa magnitudo 3.3 nella provincia di Macerata

La terra nelle Marche trema ancora e riporta la mente a quanto accaduto durante quel terribile 24 agosto 2016 con la morte di 299 persone. Oggi alle 5.49 una nuova sequenza magnitudo 3.3 registrata nella provincia di Macerata a Pieve Torina.

Una scossa considerata dagli esperti di lieve entità rispetto a quelle che si sono registrate negli ultimi tempi è stata avvertita in maniera chiara dalla popolazione, non solo a Pieve Torina ma anche a Preci, Muccia, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Ussita, Visso, Camerino e Montecavallo. La zona è la medesima dove molte persone hanno perso la casa durante la scossa dell’ottobre 2016: oggi queste persone vivono all’interno delle piccole casette che sono state messe a disposizione dello Stato.

Per ora non sono stati registrati danni a persone e/o cose, ma i Vigili del Fuoco insieme alla Protezione Civile stanno svolgendo gli opportuni controlli, seppur rispettando tutte le norme previste per l’emergenza coronavirus.

In aggiornamento