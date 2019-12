Terremoto in Veneto, la terra trema in provincia di Verona: panico tra gli abitanti

Terremoto in Veneto, la terra trema in provincia di Verona: panico tra...

Il terremoto in Veneto torna a farsi sentire dopo due settimane. Verona si è svegliata nel panico: ecco le prime indiscrezioni

Non ci sono ancora molte notizie sul terremoto in Veneto ma quello che è certo è che nel veronese gli abitanti si sono svegliati per la terra che tremava.

Scossa di magnitudo 3.2 a Verona

Una scossa magnitudo 3.2 ha investito la provincia di Verona questa mattina alle 3.29. La zona colpita è Vignasio – come evidenzia Ansa – che dista circa 14 chilometri da Verona.

L’Istituto Nazionale di Geofisica ha divulgato la notizia ed ha comunicato che l’ipocentro è stato a 10 chilometri di profondità.

Si attendono ulteriori notizie su eventuali danni a persone e/o cose.

In aggiornamento