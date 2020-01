Terremoto in Turchia, la terra trema ancora: sale il bilancio delle vittime

Il terremoto in Turchia sta lasciando dietro di sé vittime e detriti: la terra nella notte ha tremato ancora e il bilancio sta salendo vertiginosamente

Il terremoto in Turchia continua a mietere vittime e la terra non sembra intenzionata a fermarsi. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Bilancio dei morti e sisma

In questo momento il bilancio dei morti è salito a 31 mentre i feriti sono 1.607. Le persone estratte vive dalle macerie sono 45 ma la terra ha continuato a tremare e si teme il peggio, come da aggiornamento del TgCom.

Un bilancio disastroso in merito al sisma che ha colpito tutta la zona, magnitudo 6.8 – seguito da altre scosse anche questa notte. L’epicentro del terremoto è stato registrato a Sivrice anche se la maggior parte delle vittime si trovano a Elazig e Malatya a seguito del crollo di molti palazzi.

Il sisma è stato avvertito anche a molti chilometri di distanza: ci sono stati altri 200 episodi di scosse di assestamento e sono tutte superiori a magnitudo 4. L’ultima scossa registrata è stata di magnitudo 5.1.

Le ricerche continuano sotto le macerie

I soccorritori non si fermano e stanno continuando a scavare al fine di trovare ancora persone vive, sotto tutte le macerie e detriti che si sono creati con i vari crolli. Mancano inoltre moltissime persone all’appello che risultano essere disperse: la speranza dei familiari è che non siano decedute durante il sisma e siano in zone dove non riescono a mettersi in contatto telefonicamente.

Il Presidente Erdogan è in visita alle zone terremotate, assicurando tutte le popolazioni colpite – considerando che molti dei sopravvissuti hanno perso tutto – che il governo sta attuando tutte le misure necessarie: