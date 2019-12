Terremoto in Toscana, il Mugello trema: serie di scosse ravvicinate che spaventano la popolazione

Terremoto in Toscana, il Mugello trema: serie di scosse ravvicinate che spaventano...

Scosse magnitudo sino a 4.5

In questi giorni l’Italia trema e dopo Verona, Napoli e L’Aquila ora è il momento del Mugello che nella serata di ieri ha dovuto subire una serie di scosse differenti che hanno allertato la popolazione.

La Ingv ha evidenziato che la prima scossa è stata registrata a Firenze alle ore 20.38 con magnitudo 2.6 con ipocentro ad una profondità di 7 chilometri. Una seconda scossa è stata avvertita e registrata dall’Ente alle 21.13 magnitudo 2.8 con ipocentro ad una profondità pari a 6 chilometri.

Ci sono poi state altre due scosse con magnitudo 2 e poi 2.1 alle 21.14 e 22.04.

La scossa più forte è di magnitudo 4.5 nella zona nord di Firenze, poi durante questa notte dalle 3.38 sino alle 4 si sono ripetute diverse scosse con magnitudo 3 e poi 4.3 a Scarperia San Pietro.

Barberino di Mugello nella notte ha registrato una scossa alle 4.42 e ancora una alle 5.29 di mattina.

Le stesse sono state avvertite al Comune di San Piero e Scarperia, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Vaglia, Fiorenzuola, Vicchio e naturalmente Firenze. Le stesse si sono avvertite anche a Pistoia.

Gli enti hanno evidenziato che ci sono danni agli edifici di Barberino di Mugello e Scarperia San Pietro. Per la popolazione è stato anche aperta la Sala intercomunale della Protezione Civile a Borgo, dopo che la gente si è riversata in strada per la paura.

Per sicurezza oggi alcune scuole oggi rimarranno chiuse e treni fermi per controllare la linea.