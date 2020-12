Terremoto in Sicilia, l’esperto assicura: “L’eruzione dell’Etna non è la causa”

Grande paura tra la popolazione per il terremoto in Sicilia ma l’esperto conferma che l’eruzione dell’Etna non sia la causa.

Il terremoto in Sicilia ha portato la popolazione tra le strade e sono stati attimi di paura. Ma la causa non è da imputare all’Etna.

Scossa magnitudo 4.4

Nella serata tarda di ieri è stata registrata una scossa di terremoto magnitudo 4.4 come da rilevazione dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia.

Secondo i dati l’epicentro della scossa era in mare a 15 chilomentre da Acate con ipocentro profondo 30 chilometri.La popolazione lo ha avvertito anche a Siracusa – Catania – Licata – Gela e Palermo: tantissime le segnalazioni su Twitter ma i Vigili del Fuoco hanno assicurato che ad ora non ci siano state richieste di soccorso e non si contano feriti e danni seppur la scossa sia stata molto forte.

Uno degli abitanti del Ragusano ha confermato:

“abbiamo sentito un forte boato, una scossa lunghissima, i lampadari si muovevano e abbiamo capito subito che si trattasse di una scossa sussultoria”

Tremava ogni angolo delle case e per questo motivo la popolazione siciliana si è riversata nelle strade, con paura delle scosse di assestamento.

L’esperto parla dell’eruzione dell’Etna

La scossa magnitudo 4.4 non ha però alcuna correlazione con l’attività recente del vulcano Etna. Il vulcanologo Boris Bencke della Ing di Catania è stato contattato in esclusiva per FanPage, proprio in merito alle foto che sono state messe sui social in merito ad una nuova suggestiva attività del vulcano.

Secondo l’esperto però i due eventi non sono collegati:

“È un contesto diverso, il terremoto non è di natura vulcanica”

Il fatto che si sia percepito così fortemente è per il fatto che fosse in profondità:

“nasce in una zona di rocce e calcare che trasmettono le onde sismiche in maniera efficace”

Parla di un terremoto classico per le zone come la Sicilia ma non deve essere correlato all’attività nuova dell’Etna.