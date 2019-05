Terremoto in Puglia, forte scossa e panico a Barletta: scuole evacuate

Forte scossa di terremoto in Puglia, con grande panico a Barletta tra persone in fuga e scuole evacuate. Cosa è successo?

Paura per il terremoto in Puglia che ha colpito questa mattina poco dopo le 10 la zona di Barletta. Panico per le strade e grande paura per le scosse di assestamento.

Forte scossa a Barletta – Puglia

E’ accaduto questa mattina alle 10.13, quando Barletta – Puglia – è stata investita da una scossa con magnitudo 3.9 a 34.2 chilometri di profondità.

I dati appena emersi sono stati registrati dalle strumentazioni dell’Ingv: scossa che si è avvertita in tutta la Regione in particolar modo a Molfetta, Andria, Cerignola.

Evacuate le scuole a Trani e molte persone, nel panico, si sono ritrovate in strada.

Non solo, la scossa ha raggiunto anche Bari e Foggia, nonché in Basilicata raggiungendo Potenza. Tanta la paura che in tutte le scuole i bambini sono stati fatti uscire ed ora attendono disposizioni da parte della Questura.

Gente in fuga e molto spavento anche se – per ora – non si registrano danni a persone e cose, anche se le valutazioni sono in corso ed è necessario attendere aggiornamenti in merito.

Nella giornata di ieri panico similare anche a Milano, dove una scossa ha investito alcuni Comuni. Un episodio molto raro in quella zona che ha portato anche in questo caso al panico generale per eventuali scosse successive.