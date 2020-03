Terremoto in Italia e in Grecia, paura tra la popolazione

L’Italia e la Grecia sono state investite dal terremoto tra questa notte e questa mattina presto. Ecco i dettagli e gli aggiornamenti.

Forte scossa di terremoto in Grecia e in Italia, con grande paura tra la popolazione costretta in casa per evitare il contagio da coronavirus.

Scossa di terremoto in Abruzzo magnitudo 3.5

La terra in Abruzzo è nuovamente tornata a tremare e c’è stata grande paura tra la popolazione. È accaduto ieri sera alle 22.58 con scossa magnitudo 3.5 come evidenziato dalla Ingv.

L’epicentro è stato registrato a Capitignano – provincia de L’Aquila – con profondità pari a 10 chilometri. Non ci sono stati danni a cose e/o persone nonostante il centralino dei Vigili del Fuoco sia stato preso d’assalto dagli abitanti.

Le segnalazioni sono arrivate maggiormente da Pizzoli – Campotosto – Montereale, come da conferma anche dai vari post social che sono stati postati dai cittadini.

Scossa di terremoto in Grecia magnitudo 5.9

Ma la terra ha tremato anche in Grecia, con scossa di magnitudo 5.9 alle ore 00.49 come da conferma della Ingv. È accaduto nella parte nordovest della Grecia e la scossa si è avvertita in Puglia e in Calabria.

Il sisma ha avuto un ipocentro profondo 14 chilometri e un epicentro a Paramythia vicino a Epiro. Le prime informazioni evidenziano numerosi danni agli edifici ma nessun ferito o deceduto. L’Istituto di Geofisica di Atene attesa che questa scossa sia stata preceduta da una di magnitudo 4.3, avvertita in tutta la parte di Grecia nordoccidentale compresa l’Isola di Corfù.

I soccorritori stanno continuando a controllare le zone colpite, tenendo fede alle disposizioni del Governo in merito al contagio da Covid 19.

In possibile aggiornamento