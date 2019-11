Terremoto in Grecia magnitudo 6.0, scossa avvertita al Sud Italia: si contano i danni

Nuova scossa di terremoto in Grecia magnitudo 6.0, sentita anche al Sud Italia: ora c’è grande paura per le scosse di assestamento

Dopo l’Albania ora il terremoto in Grecia fa paura anche al Sud Italia che ha avvertito la scossa magnitudo 6.0. Cosa è accaduto?

Scossa magnitudo 6.0

E’ accaduto questa mattina alle 8.23 con registrazione di una scossa magnitudo 6.0 nei pressi dell’Isola di Creta. La stessa è stata avvertita al Sud Italia – in Turchia – in Egitto e in Libia.

L’epicentro del sisma è stato registrato a Ptamos – 30 chilometri a ovest dall’isola e 20 chilometri a sud di Antikithira con ipocentro a 20 chilometri di profondità. I soccorritori stanno esaminando la situazione ma sembra che – al momento – non ci siano danni a persone e/o edifici e che sia tutto sotto controllo.

La paura più grande è per le scosse di assestamento che potrebbero risultare ancora più violente e provocare ingenti danni. Continuano i controlli per assicurarsi che non ci siano danni sulla popolazione del luogo.

Scossa avvertita al Sud Italia

Come per l’Albania anche questa di Creta è stata avvertita al Sud Italia soprattutto in Puglia e Calabria, con movimento violento dopo la giornata di ieri che ha avuto un impatto sulla popolazione non da poco.

Intanto in Albania il numero dei morti è salito a 23 e continuano le ricerche dei 15 dispersi che sono stati segnalati alle autorità locali. I feriti sono più di 700 e sono arrivati gli aiuti dall’Italia: oggi è stata proclmata una giornata di lutto nazionale in memoria delle vittime del sisma.

Notizia in possibile aggiornamento