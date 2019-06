Terremoto in Cina, scossa di magnitudo 6: sale il bilancio dei morti e feriti

Terremoto in Cina, scossa di magnitudo 6: sale il bilancio dei morti...

Terremoto che ha piegato la Cina, con una scossa di magnitudo 5,8 e con un bilancio che continua a salire sia per i morti, per i feriti e per i crolli.

Scossa di terremoto a Sichuan magnitudo 6

La violenta scossa che ha colpito la zona di Yibin sulla parte sud occidentale cinese, accaduta durante la serata di ieri ha devastato un intero paese.

Quanto accaduto ha causato il crollo di moltissimi edifici, tra i quali anche il famoso Hotel che si trova a Changning e la devastazione di molte strade principali di passaggio e alcune interne.

L’ostacolo più grande, dopo le diverse scosse, è stato il peggioramento del meteo: i soccorsi sono stati infatti ostacolati dalle piogge torrenziali che non hanno lasciato margine di manovra e di salvataggio.

Le scosse maggiori sono avvenute con un pausa di trenta minuti tra una e l’altra, registrando una profondità di 16 chilometri e una successione di 62 scosse di assestamento.

Bilancio di morti, feriti e crolli in Cina

Il bilancio di morti e feriti sale di ora in ora, arrivando ora a 12 morti e 125 feriti. Sono naturalmente ancora in corso tutte le operazioni di soccorso, ricerca tra le macerie e salvataggio di molte persone incastrate.

Nelle prossime ore, secondo i media locali, il bilancio potrebbe nuovamente salire e dare uno scenario tragico. A questo si aggiunge la paura di nuove scosse di assestamento che potrebbero esserci durante la giornata di oggi.

L’Amministrazione nazionale alimentare e delle riserve strategiche, ha mandato avanti le procedure di emergenza con la spedizione di 20.000 coperte – 10.000 letti pieghevoli e 5.000 tende.