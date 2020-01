Terremoto in Albania, la terra trema ancora forte nella notte a Durazzo

Nuovo terremoto in Albania e la terra ha tremato ancora violentemente nella notte: paura a Durazzo tra la popolazione

Ancora paura per il terremoto in Albania, perché la terra sembra non voler cessare il suo dondolio: ecco gli aggiornamenti

Scossa magnitudo 5 a Durazzo

Dopo mesi dal violento sisma che ha colpito tutto il Paese questa notte la popolazione ha dovuto subire l’ennesima scossa. È stata registrata una scossa magnitudo 5 come riferisce e conferma l’Istituto albanese di geologia.

Il sisma ha raggiunto anche Tirana e poi Valona, che resta a sud el Paese. Impossibile dimenticare il 26 novembre 2019 quando la popolazione è stata sorpresa da una scossa magnitudo 6.5 che ha provocato crolli, 50 morti e più di 2mila feriti.

Il sisma in questione è stato avvertito anche qui in Italia, tante le segnalazioni a Brindisi e nel Salento con telefonate ai Vigili del Fuoco per chiedere informazioni in merito.

In Puglia non ci sono state segnalazioni di danni a persone e/o cose, evidenziando che la terra ha tremato per pochi secondi nonostante il sisma sia stato intenso.

L’epicentro è stato registrato a 13 chilometri di profondità. Per ora non sono stati segnalati danni ma nelle prossime ore ci potranno essere degli aggiornamenti in merito a questo nuovo fenomeno.

In aggiornamento