Terremoto in Grecia ed in Turchia: la terra continua a tremare

Terremoto in Grecia e in Turchia? Diversi sciami sismici stanno facendo tremare la terra un po’ in tutto il mondo: dopo il violento sisma che ha interessato la zona del Mar dei Caraibi, il 29 gennaio alle ore 14.49 una violenta scossa di 6.0 ha interessato le Isole Salomone e Papua Nuova Guinea.

Anche nel Mar Mediterraneo Orientale la terra ha cominciato a tremare: il 28 Gennaio 2020 ore 16:38 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 e profondità 10 km a Phry (Grecia).

La terra sta continuando a tremare in questa zona del Mediterraneo orientale: grandissimo lo spavento delle persone.

Terremoto in Grecia: sciame sismico nelle isole del Dodecanneso

Ieri pomeriggio una nuova forte scossa sismica ha colpito la Grecia orientale, in particolare le isole del Dodecanneso: si tratta di una zona altamente sismica, le cui scosse sono superiori al quinto grado.

Come riporta l’Emsc, una prima forte scossa, di magnitudo 4.7, registrata prima delle 15, ha avuto come epicentro le isole del Dodecanneso, ed è stata seguita poi da altre avvertite dalla popolazione.

Nelle ultime 24 ore la terra ha continuato a tremare nell’area del Mediterraneo orientale, soprattutto tra la Grecia e la Turchia.

Terremoto in Turchia: la terra torna a tremare

Dopo il violento sisma di magnitudo 6.8 del 24 gennaio che ha provocato 41 morti, una forte scossa di magnitudo 5.4 ha interessato l’Egeo, in particolare la provincia di Marmaris.

L’epicentro è stato individuato a meno di 70 km dalla costa turca, dove è stata avvertita chiaramente.

Precedentemente un’altra violenta scossa di magnitudo 5.1 era stata registrata vicino la città di Manisa, seguita da una scossa di magnitudo 4.1 che ha colpito la stessa area a 1.200 km dall’area di Elazig.

Grandissimo lo spavento ed il terrore dei residenti e dei turisti. Per il momento non ci sono feriti e danni strutturali agli edifici.

La situazione è sotto controllo.