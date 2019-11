Terremoto in Francia, scossa di magnitudo 5: paura e reattori nucleari bloccati

Paura per il terremoto in Francia con una forte scossa che ha preoccupato, soprattutto per i reattori nucleari. Ecco cosa è accaduto

La scossa di terremoto in Francia è stata la più potente degli ultimi tempi e c’è stato grande timore tra i residenti anche per le centrali nucleari.

Scossa di magnitudo 5

La scossa di magnitudo 5 ha investito la zona Sud Est francese e si è sentita anche al confine italiano. I danni sono segnalati dai media francesi, in concomitanza della zona vicina all’epicentro a Montélimar.

Si registrano crolli di palazzine e feriti – per ora 4 – tra i quali un uomo che è precipitato da una impalcatura ed è ora stato ricoverato in ospedale in gravissime condizioni.

E’ la scossa più forte accaduta in questa zona dal 2003 e uno dei prefetti – Moutouh – ha voluto evidenziare:

“la soglia di vibrazione sismica ha fatto scattare l’allarme su una delle spie sul sito degli impianti nucleari”

La zona degli impianti nucleari non ha infatti subito alcun danno, ma per precauzione e sicurezza i reattori 2 e 4 sono stati fermati per dei controlli – onde evitare future problematiche:

“nelle prossime ore ci sarà un fermo dei reattori per consentire una analisi approfondita degli impianti”

Sulla parte dell’impianto nucleare di Tricastin non sono stati registrati danni, ma anche in questo caso si stanno svolgendo dei controlli di sicurezza a seguito della forte scossa.

Sono gli edifici a dare molta preoccupazione in alcune zone, come a Teil – il Comune che ha subito maggiori danni dove gli sfollati sono stati invitati a recarsi dentro una palestra allestita per l’emergenza.