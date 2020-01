Terremoto, forte scossa in Calabria: scuole chiuse in 4 Comuni

Forte scossa di terremoto in Calabria che ha spaventato tutti gli abitanti, questa notte. Ecco i dettagli

Terremoto in Calabria questa notte che ha tenuto la popolazione sveglia, con la paura di alcune scosse di assestamento.

Aggiornamento ore 9.00

I Sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole in quattro Comuni ad Albi – Pentone – Zagarise – Magisano.

Scossa in Calabria

Questa notte alle ore 00.37 è stata registrata una scossa a Tirivolo in provincia di Catanzaro. L’Ingv ha evidenziato che la scossa era di magnitudo 4.0, molto intensa e percepita perfettamente dai residenti.

La profondità è stata registrata a 7.8 chilometri mentre l’epicentro a 6 chilometri da Albi. Fino a questo momento non ci sono segnalazioni di danni a persone e/o cose.

I centralini dei Vigili del Fuoco sono stati presi d’assalto per la paura o per chiedere informazioni in merito a questo sisma, che ha colpito la provincia di Catanzaro.

Al momento non ci sono altre segnalazioni in merito: nelle prossime ore potrebbero esserci aggiornamenti su quanto accaduto questa notte nella provincia di Catanzaro – come da segnalazione della Ingv.