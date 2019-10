Terremoto, forte scossa a Catanzaro: paura tra gli abitanti, evacuate le scuole

Forte scossa di terremoto nella zona di Catanzaro, con grande paura tra la popolazione e le scuole evacuate. Che cosa è accaduto?

Grande paura per la scossa di terremoto che ha sorpreso la zona di Catanzaro. Ecco cosa sta succedendo

Scossa di terremoto 4.0 in Calabria

Nella mattinata la Calabria è stata raggiunta da una scossa magnitudo 4.0, registrato alle ore 8.11 con epicentro nella provincia di Catanzaro.

In questo momento non sono stati registrati danni a cose e/o persone ma per sicurezza le scuole sono state evacuate. Il Dipartimento della Protezione Civile ha lanciato un Tweet:

“il terremoto è stato avvertito dalla popolazione, dalle prime verifiche non risultano danni o feriti”

Tantissime le segnalazioni che sono sopraggiunte sui social, nei minuti successivi alla scossa che si è sentita a Catanzaro, Cosenza e in altre zone della Regione Calabria.

I dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV evidenziano epicentro a 2 chilometri da Caraffa di Catanzaro e ipocentro a 27 chilometri di profondità. Sono in corso anche tutti controlli per verificare che non ci siano stati danni, ma nei prossimi minuti potrebbero sopraggiungere delle scosse di assestamento.

Tra le tante segnalazioni sui social, le testimonianze delle persone che hanno vissuto in prima linea il fatto:

“molto forte, sentito a catanzaro e durato diversi secondi. gran botta” “che brutta scossa!” “molto forte, sentito a catanzaro con un rumore sordo e un’intensità che non ricordo da decenni”

Notizia in aggiornamento