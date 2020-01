Terremoto, forte scossa a Catania: l’Italia continua a tremare

Forte scossa di terremoto a Catania nella notte, registrata a est di Ramacca. Ecco i primi aggiornamenti

Terremoto a Catania questa notte, la terra ha tremato ancora e i centralini dei Vigili del Fuoco sono stati presi d’assalto. Ecco cosa è accaduto.

Scossa magnitudo 3.1

Nella notte la terra a Catania ha tremato con una scossa magnitudo stimata di 3.1 della scala Richter, come riferisce l’Ingv.

L’istituto ha evidenziato che la stessa ha avuto un ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro vicino a Ramacca. Per ora non ci sono dati su eventuali danni a cosa e/o persone, seppur i centralini dei Vigili del Fuoco sono stati presi d’assalto per informazioni o chiarimenti in merito a quanto accaduto.

In Sicilia sono avvenuti altri terremoti e proprio nel catanese è stato registrato il 6 gennaio a Ragalna, con una lieve scossa magnitudo 2.8.

Anche nella giornata di ieri la terra ha tremato in provincia di Messina con una scossa magnitudo 2.6 verso le ore 12.00.

Nelle prossime ore ci potranno essere ulteriori aggiornamenti in merito a scosse di assestamento o eventuali danni.