Terremoto di magnitudo 7 in Grecia, tsunami a Smirne: persone sotto le macerie

Terremoto di magnitudo 7 in Grecia, tsunami a Smirne: persone sotto le...

Paura questa mattina nell’isola greca di Samos. La scossa fortissima è stata avvertita anche nel nostro Paese.

A seguito del terremoto, si è scatenato uno tsunami in Turchia, a Smirne, con onde alte 1 metro, che hanno travolto abitazioni e negozi.

Terremoto nel mar Egeo

Un terremoto di magnitudo 7 si è verificato questa mattina nel mar Egeo. Come riferisce anche Tgcom24, il sisma è stato avvertito anche in Turchia, ad Istanbul in particolare, e nella città di Atene.

A Smirne sono crollati alcuni edifici. Le notizie sono ancora frammentarie ed imprecise, ma ci sarebbero diverse persone sotto le macerie.

Mini-tsunami a Smirne

In Turchia c’è stato anche uno tsunami con onde alte un metro, a seguito del terremoto. L’acqua ha invaso le strade del distretto di Seferhisar, travolgendo negozi e abitazioni.

“Un numero imprecisato di persone si trova sotto le macerie dopo i crolli di edifici registrati a Smirne”

ha fatto sapere il ministro dell’Ambiente e dell’Urbanizzazione di Ankara, Murat Kurum.

Diverse squadre di vigili del fuoco e forze dell’ordine sono impegnate nelle operazioni di soccorso. Almeno 4 i morti e un centinaio i feriti, ma il bilancio è purtroppo destinato a salire.

“Seguiamo da vicino gli sviluppi sul forte terremoto. I miei pensieri vanno alle persone colpite. L’Ue è pronta a dare sostegno”

ha twittato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Notizia in aggiornamento.