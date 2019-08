Terremoto del Centro Italia del 2016, “Siamo stati dimenticati da tutti”: il dolore tra le macerie

Scenario da Dopoguerra a Castelsantangelo, distrutto dal terremoto del Centro Italia avvenuto nelle Marche nel 2016

Tre anni fa il terremoto del centro Italia, che ha spazzato via interi paesi.

Macerie e distruzione a Castelsantangelo a 3 anni dal terremoto

Castelsantangelo, paesino in provincia di Macerata, è uno dei comuni maggiormente segnati dalle tracce residue del terremoto del centro Italia. La scossa decisiva, quella del 26 ottobre 2016, che ha avuto come epicentro come Castelsantangelo sul Nera.

Nel corso dell’inchiesta compiuta da Il resto del Carlino, è stato intervistato il sindaco Mauro Falcucci, che durante il periodo del terremoto risiedeva a Nocria, una frazione di Castelsantangelo sul Nera:

“Lì, al posto dello spazio vuoto, c’era casa mia. Al civico 93. Questo cumulo di macerie, invece, era la casa di mio padre”.

ha dichiarato il sindaco.

A Nocria, effettivamente, non c’è più nulla se non detriti, macerie, grandi mancanze residue dalle demolizioni delle abitazioni. Uno dei luoghi che fungeva da punto di riferimento per via della bellezza del suo panorama, adesso è in balia degli animali e degli insetti.

Castelsantangelo abbandonato dopo il terremoto: “Nessuno ha fatto nulla al Governo“.

Il sindaco di Castelsantangelo, nel corso dell’intervista, ha mostrato il suo disappunto nei confronti del Governo, che anche nel discorso in Parlamento si mostrato indifferente non accennando minimamente ai terremotati tra le priorità:

“Altro che ‘non vi lasceremo mai soli’, qui ci hanno proprio dimenticato. Ma come si fa a dimenticare il terremoto?”

Nel frattempo i lavori, per rimettere in sesto la zona, si sono fermati. Delle 100mila tonnellate di macerie stimate in totale, ne sono state rimosse 54mila, ma mancano i fondi per continuare le attività di demolizione.

Il 3 settembre, i responsabili dell’area sisma del Comune apriranno le offerte per i piani attuativi; si tratta di progetti nei quali si prevede una ricostruzione del paese in concordanza tra l’aspetto architettonico e quello di dissesto idrogeologico.