Terremoto a Cosenza, la terra trema di nuovo: paura tra la gente che abbandona le case

Grande paura per il terremoto a Cosenza dove la gente è scappata in strada. Ecco gli aggiornamenti

Scossa di terremoto a Cosenza che ha svegliato tutti gli abitanti nella paura. Ecco cosa è accaduto

Scossa di Magnitudo 4.4

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 4.4 nella provincia di Cosenza alle ore 6.31.

La stessa è stata identificata a 11 chilomentri di profondità ed è stata avvertita lunga tutta la provincia estendendosi sino alla Basilicata.

La paura è stata grande da parte degli utenti tanto da far partire chiamate ai Vigili del Fuoco per capire cosa fosse accaduto. La maggiorparte degli utenti ha abbandonato la propria casa per poi andare in strada, alla ricerca di conforto e paura di una seconda scossa.

La scossa ha interessato il Mar Tirreno e ulteriori dettagli verranno forniti a seguito di esami e controlli.

Seconda scossa alle 6.38

La seconda scossa è avvenuta alle 6.38 molto più lieve di magnitudo 2.5 ma sempre con profondità pari a 11 chilometri. Molti i commenti su Twitter che hanno evidenziato che la stessa sia stata sentita anchea Vibo Valentia e nel centro della città di Cosenza.

La comunicazione di Trenitalia – in un giorno caotico per lo sciopero nazionale – ha lasciato tutti quanti di stucco. Infatti, per una verifica sulle linee la tratta Sapri – Lamezia Terme è stata sospesa sino ad una nuova comunicazione.

Come si evince dai media locali, non ci sono per ora segnalazioni a danni di cose e persone. I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sono a lavoro per accertare e confermare questo fatto.