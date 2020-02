Terremoto, la provincia di Campobasso trema: paura tra la popolazione

Terremoto nella provincia di Campobasso: la terra ha tremato questa mattina. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Terremoto nella provincia di Campobasso: la terra ha tremato e la popolazione della zona ha invaso i centralini dei Vigili del Fuoco.

Sisma nella provincia di Campobasso

Sisma magnitudo 2.9 questa mattina alle 9.50 nella provincia di Campobasso. Il Molise ha tremato per pochi istanti ma la popolazione, per la paura, ha preso d’assalto i centralini dei vigili del fuoco.

Le scuole non sono state chiuse e il comune non ha diramato – per ora – alcuna segnalazione.

Secondo come evidenziato dalla Ingv, la scossa è stata registrata ad una profondità di 10 chilometri, con epicentro a tre chilometri da Rotello – Campobasso. Il sisma si è avvertito anche tra i vari comuni vicini come Santa Croce di Magliano, larino, San Giuliano di Puglia, San Martino Penislis, Montelongo, Ururi e Bonefro.

Per ora non sono stati registrati danni a persone e/o cose.

Ulteriori eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.