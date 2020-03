Terremoto, Zagabria investita da una scossa 5.4: danni e paura tra i residenti

Dopo l’Italia e la Grecia, il terremoto arriva anche in Croazia. Numerosi i danni nella città di Zagabria e paura tra la popolazione.

Doppio terremoto a Zagabria con numerosi danni tra gli edifici e paura per gli abitanti. Scossa che è stata avvertita anche in Italia.

Scossa di magnitudo 5.4 a Zagabria: tutti i danni

Una scossa di magnitudo 5.4 ha investito la Zagabria questa mattina alle ore 5.24. La Ingv riporta che l’ipocentro è stato registrato a 10 chilometri di profondità mentre l’epicento è stato registrato a Kasina – sita a nord est della città protagonista della scossa.

Ma c’è stata anche una seconda scossa che è arrivata alle 6 del mattino e che ha colpito nuovamente Zagabria, con epicentro a 4 chilometri da Kasina con ipocentro similare a quello precedente.

Tantissimi i danni che sono stati registrati tra calcinacci per le strade ed edifici completamente andati in rovina. I media locali in queste ore mostrano le foto e i video di una città distrutta, con auto colpite dai calcinacci e macerie in ogni angolo delle strade.

Il quotidiano locale Vecerniji ha evidenziato che l’Ospedale di Rebro ha subito non pochi danni esterni e interni. Non si hanno per ora notizie in merito a feriti o possibili vittime: le persone sono scese per le strade e la scossa è stata avvertita a anche in Italia.

Maggiori informazioni nelle prossime ore. In aggiornamento.