Teresanna Pugliese col pancione, lo scatto in dolce attesa incanta i fan: l’ex gieffina pubblica le foto

Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese col pancione: la foto amarcord emoziona i follower.

Uno dei volti più amati della storia di Uomini e Donne è, senza alcun dubbio, quello di Teresanna Pugliese. La modella, originaria di Napoli, ha tenuto incollati milioni di italiani al piccolo schermo per la sua storia d’amore con Francesco Monte poi naufragata per divergenza caratteriali. Dopo la sua esperienza televisiva, la sua popolarità si è spostata sul web dove ama condividere momenti importanti della sua vita quotidiana. Di recente, ha condiviso uno scatto del passato che la ritrae col pancione: la dedica al figlio emoziona i follower.

Teresanna Pugliese: la foto amarcord

Correva il 2009, quando Teresanna Pugliese ha deciso di partecipare al trono classico di Uomini e Donne prima come corteggiatrice e poi come tronista. Di recente, ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello vip, edizione del tutto particolare a causa della pandemia che ha interessato l’intero Paese.

Dopo la partecipazione al dating show condotto da Maria De Filippi, la sua vita è totalmente cambiata: oggi è una modella e mamma straordinaria. In uno dei suoi ultimi scatti, l’influencer napoletana appare con il pancione: la foto amarcord emoziona i fan.

La dedica al figlio

Sul web è una vera star e il suo account Instagram vanta oltre 832 mila follower che non si perdono mai un suo scatto. Teresanna Pugliese, in occasione del compleanno di suoi figlio, ha condiviso una serie di foto e tra queste compare anche di quando era in attesa del piccolo accompagnati da una dolcissima didascalia:

“Tutto quello che sento per te non basterà una vita per descriverlo… posso solo dirti che 5 anni fa sei arrivato e hai messo tutto al suo posto… soprattutto il mio cuore❤️ Buon Compleanno amore di mamma 🎂

