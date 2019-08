Teresa Langella ‘In ospedale per gli attacchi di panico’: l’ex tronista rivela il dramma vissuto in passato

Teresa Langella ‘In ospedale per gli attacchi di panico’: l’ex tronista rivela...

Teresa Langella, ex tentatrice e tronista, si è confessata ai suoi followers su Instagram. Ecco le sue parole e di cosa ha sofferto in passato

Teresa Langella è conosciuta per aver partecipato a due programmi di spicco tra i palinsesti Mediaset: prima a Temptation Island in qualità di tentatrice, poi a Uomini e Donne come tronista. Lì, la bella Langella ha scelto Andrea dal Corso, anche se con un percorso un po’ singolare che l’ha portata ad essere respinta e poi ad essere nuovamente corteggiata dall’uomo, anche se lontano dai riflettori.

Le confessioni di Teresa Langella

Di recente, Teresa ha confessato:

“Ho sofferto di ansia e ogni tanto torna”

Teresa Langella ha replicato in maniera molto sincera ai suoi followers sul network Instagram. L’ex tentatrice e tronista ha parlato, rivolgendosi ai suoi fan, definendo i suoi attacchi di panico un periodo passato, che però le ha lasciato delle cicatrici nei ricordi:

“In passato quasi due volte al mese correvo in ospedale urlando ai miei genitori che non ce l’avrei fatta. Assurdo, era terribile”.

Il cuore della bella Langella andava a mille

Non smette di raccontare, Teresa:

“Il cuore andava a mille, respiravo a malapena ed era come se il sangue nelle vene scorresse a una velocità tale da avere solo pochi secondi di vita”.

Fino a prima di parlare con il suo medico, confessa, non aveva affrontato il problema a cuore aperto:

“Un giorno il dottore mi disse: ‘Vuoi ancora continuare così? Rischiando davvero che ti venga un malore?’. Ricordo ancora le mie parole, sempre le stesse: ‘Ma non sono io, è la mia testa’. Ecco, la risposta era tutta lì. E anche la soluzione”

Un immenso affetto è giunto all’ex tronista da parte dei suoi fan, che la stimano e l’apprezzano. Qualcuno le ha anche confessato di soffrire del suo stesso problema:

“Tesoro mio allontana dalla tua vita tutto ciò che ti porta al malessere, che fa male. Vivi di persone, azioni, cose che ti fanno solo che bene. E quando senti che sta tornando, ovunque tu sia, cambia luogo, passeggia e dì a gran voce il tuo nome e poi ripeti: ‘Sto bene, sono io quella forte'”.

Grande Teresa!