Teresa Langella, il lieto annuncio e la verità sulla gravidanza ‘L’abbiamo tanto desiderato’: la nuova vita di coppia dopo Uomini e donne

Teresa Langella e Andrea Dal Corso emozionano i fan con un’annuncio inaspettato sui social. Ecco cosa hanno rivelato ai loro follower

La coppia formata da Andrea Dal Corso e Teresa Langella è tra quelle nate negli studi di ‘Uomini e Donne’, più amate dai telespettatori italiani.

Una storia d’amore sbocciata col tempo, a botta di delusione, scontri e discussioni. Negatività dalle quale è fiorita, perchè l’amore certe volte ha bisogno anche di questo per essere trovato ed assaporato in ogni singola sfumatura.

Ad oggi la favola tra i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi, continua e con inattese novità. Ecco cosa hanno rivelato super emozionati, sui social poche ore fa.

Teresa Langella, le Stories emozionano i fan

Poche ore fa, Teresa Langella ha pubblicato alcune Stories in cui in compagnia del suo grande amore Andrea Del Corso ha voluto fare un annuncio davvero importante oltre che davvero emozionante.

Grazie alla loro determinazione e al loro grande amore, stanno costruendo mattone per mattone il proprio futuro e la loro vita insieme, che ben presto inizierà con una grande e ‘nuova avventura’.

Di cosa si tratterà?

Teresa Langella: ‘L’abbiamo tanto desiderato’

Un annuncio inaspettato quello di Andrea Damante e l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, la quale ha subito voluto sottolineare, dopo i rumors di queste settimane che non vi è alcun bebè in arrivo, ne tantomeno hanno scelto la data per pronunciare il loro ‘si’.

Vorranno fare tutto per gradi, ‘step by step’ sottolinea l’ex corteggiatore di Maria De Filippi.

La coppia racconta super emozionata sui social, che ben presto inizieranno a convivere, nella loro nuova casa a Milano:

‘Abbiamo trovato casa a Milano! siamo pronti per iniziare questo viaggio insieme tanto desiderato!’

I fan si sono precipitati con tanti messaggi nel porgere i più sinceri auguri alla coppia per questa nuova avventura, che li vedrà confrontarsi nella loro quotidianità.