Teresa Cilia, chi è: marito, curiosità, vita privata dell’ex tronista di Uomini e Donne

Teresa Cilia in questi giorni è al centro delle polemiche per un infiammato scambio social con Raffaella Mennoia, autrice storica di Uomini e Donne. Le due protagoniste dello scontro, hanno avuto modo di dichiararsi guerra con un botta e risposta senza precedenti. Ma chi è l’ex tronista? Siete davvero sicuri di ricordare tutto di lei? Per rinfrescarvi la memoria, ecco tutte le principali informazioni sulla sua carriera, il marito Salvatore Di Carlo (conosciuto proprio per merito del programma) e delle piccole curiosità.

Teresa Cilia, chi è l’ex tronista di Uomini e Donne?

Teresa Cilia è nata il 27 febbraio 1987 ed è di Ragusa. La minore di quattro figli, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro come vetrinista. Dopo avere partecipato al trono di “Ragazzi e Ragazze”, viene notata per il caratterino niente male, occupando ufficialmente la poltrona rossa del trono classico di Uomini e Donne.

Da perfetta siciliana DOC come ama definirsi, si ritiene molto impulsiva, istintiva e molte volte testarda. Si intenerisce immediatamente quando si parla del padre, morto quando lei aveva appena tre anni. Quando si sente malinconica o giù di morale, deve necessariamente stare sola al mare, per schiarire le idee.

È molto credente e ha un tatuaggio che raffigura proprio la sua grande fede. Alcuni anni addietro (nel 2011), ha avuto una terribile malattia (tumore all’utero) che le ha radicalmente modificato la vita, facendole ancor di più riscoprire l’amore che nutre per la sua famiglia.

Matrimonio con Salvatore Di Carlo

Il suo percorso a Uomini e Donne si è concluso con la scelta di Salvatore Di Carlo. I due successivamente, hanno anche partecipato a Temptation Island. Per un periodo ha lavorato con la redazione di C’è posta per te ma poi ha lasciato Roma tornando in Sicilia per amore del fidanzato poi divenuto suo marito il 15 settembre del 2016.