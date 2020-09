Teo Mammucari lite furiosa con Rudy Zerbi: ‘Abbi rispetto non parli con tuo fratello’

Sono volate parole forti tra Teo Mammucari e Rudy Zerbi durante l’ultima puntata di Tu si que vales!

Tu si que vales è stato teatro di una brutta lite tra i due giudici Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

Nel corso del programma di Maria De Filippi, si sono confrontati in merito a una performance di un giovane artista che ha cantato il brano “Vedrai, Vedrai” di Luigi Tenco.

Mentre Rudy Zerbi ha fatto complimenti al concorrente, Teo Mammucari lo ha accusato di mentire.

Teo ha ammesso che il brano portato dal ragazzo fosse molto toccante, ma ha ribadito che la performance non fosse stata convincente:

“Io devo imparare a stare zitto, perché voglio bene a Rudy, ma non amo Zerbi. Zerbi sa benissimo che non l’hai cantata bene, un ragazzo della tua età non si può permettere di cantare un pezzo del genere.”

Il conduttore di “Libero” ha aggiunto che Rudy volesse dare al giovane aspirante cantante “un contentino inutile”:

Immediata la replica del discografico, che non ce l’ha fatta a rimanere in silenzio di fronte alla pretesa di Mammucari di conoscere il suo reale pensiero:

“Adesso sono serio: non mi mettere in bocca ragionamenti che non sono miei. Secondo: parla di maghi, ma non parlare di musica. Tu non devi permetterti.”