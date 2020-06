Tenta di uccidere il figlio autistico di 12 anni: il padre denuncia la moglie

Una madre tenta di uccidere il figlio autistico di 12 anni e il marito la denuncia: tragedia nel salentino.

Tragedia nel salentino dove una mamma tenta di uccidere il figlio autistico di soli 12 anni perché non lo sopportava più.

Salento: madre cerca di soffocare il figlio

Una vicenda che sta facendo discutere e racconta che una madre abbia tentato di uccidere il figlio soffocandolo con un cuscino. Il piccolo di 12 anni è stato allontanato dalla madre con un provvedimento di urgenza da parte del giudice del Tribunale di Lecce.

Sembra che la donna non abbia mai accettato il figlio autistico e per questo motivo nel tempo abbia messo in atto gesti e comportamenti molto violenti nei suoi confronti, sino a volerlo uccidere. È stato il padre del ragazzino a denunciare la moglie ai Carabinieri: la donna avrebbe confessato più volte al marito di non sopportare il figlio, tanto da aver provato anche a soffocarlo con un cuscino senza riuscirci. Un’altra volta – da come si evince su FanPage – ha cercato di mettergli le mani al collo.

Dalla denuncia è partita l’indagine con una documentazione dettagliata di quanto subito dal ragazzino, tra lividi sul volto e altre prove di violenza nei suoi confronti.

L’informativa alla Procura è partita con le prove di cui sopra e le analisi svolte dalle assistenti sociali, che hanno confermato la completa riluttanza da parte della donna nei confronti di suo figlio.

Il Gip ha deciso per l’immediato allontanamento della donna e per la cura del ragazzino, viste le sue delicate condizioni.

