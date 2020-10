Tensioni Usa-Vaticano, Papa Francesco non riceverà Mike Pompeo

“Trump non strumentalizzi il Papa per la sua campagna elettorale”,

è stata la reazione di monsignor Gallagher.

Secondo gli esperti, le relazioni tra il Vaticano e gli Stati Uniti hanno sperimentato un indurimento straordinario negli ultimi giorni.

Papa Francesco ha annunciato che non riceverà il Segretario di Stato americano Mike Pompeo, che visiterà l’Italia la prossima settimana, perché

Anche se nell’ottobre 2019, il Papa ha ricevuto Pompeo in Vaticano, la Santità ha assicurato che

“in questa occasione, non incontrerò personalità politiche in mezzo a campagne elettorali per evitare qualsiasi tipo di manipolazione”.